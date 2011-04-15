Рынок нефти верит не словам, а цифрам

Накануне нефть марки Brent пыталась избавиться от гнета продавцов и старалась вернуться выше отметки 65, но укрепление доллара и вездесущие опасения относительно действий сланцевых компаний США вкупе с неоднозначным отношением к риску не позволили котировкам вернуться к росту. Максимум, что смог сделать актив – к концу дня вернуться на исходные позиции под вышеупомянутой психологической отметкой.

Отчет API не произвел впечатления на трейдеров. Запасы нефти сократились, но незначительно, всего на 900 тыс. баррелей, а запасы бензина выросли на 1,6 млн баррелей. Правда, запасы в Кушинге и объемы дистиллятов прилично упали, на 2,6 млн и 3,5 млн баррелей соответственно. Но учитывая продолжающийся рост буровой активности, участники рынка опасаются, что дальнейший подъем отразит и добыча – это главный страх рынка на сегодняшний день.

Под влиянием этого страха рынок игнорирует позитивные комментарии стран ОПЕК, которые говорят о долгосрочном совместном поддержании цен, более оперативном возвращении баланса спроса и предложения и отсутствии значимо угрозы со стороны сланцевых производителей Штатов. Сырьевой сегмент сейчас больше верит не словам, а цифрам, которые указывают на новую волну сланцевой революции, и это мешает полноценному возвращению покупателей на рынок.

В краткосрочной перспективе Brent продолжит ловить сигналы от доллара, который укрепился на вчерашнем протоколе ФРС и с утра продолжает давить на котировки черного золота. Также коррективы в динамику цен может внести сегодняшний официальный отчет Минэнерго США по запасам и добыче энергоносителей. Новый рекорд по объемам производства способен усилить давление на актив.







Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ











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