Ждем вердикта по рейтингу от S&P и Fitch

Российский рынок акций в рамках укороченной торговой недели решил проявить независимость и показать лучшие свои стороны. Индексы MICEXINDEXCF и RTSI к закрытию среды укрепились на 2,21% и 2,10% соответственно, лидером роста, как всегда, стали бумаги «Сбербанка».

На протяжении последних месяцев у бумаг «Сбербанка», пожалуй, нет конкурентов, способных затмить их успехи. В ходе вчерашних торгов, и обыкновенные, и привилегированные бумаги установили новые исторические рекорды на уровнях 279,20 рублей и 224,30 рублей соответственно. Стоит отметить, что эти бумаги ломают всевозможные коррекции и пока в них не образовались новые понятные технические картины, входить в них в них не стоит.

Рост цен проходил на абсолютно ровном фоне, новостных драйверов не было.

Что касается нефтяных цен, то они слабо изменялись вчера, да и сегодня продолжают консолидацию вблизи уровня 65$ за баррель. Как сообщил американский институт нефти, запасы нефти и дистиллятов в стране по итогам минувшей недели сократились на 900 тыс. и 3,5 млн. баррелей соответственно при одновременном росте запасов бензина на 1,65 млн. баррелей.

Игроки не торопятся делать новые покупки нефтяных фьючерсов, ожидая официальной статистики от Минэнерго США, которая выйдет сегодня вечером. По прогнозам экспертов, запасы нефти и бензина должны увеличиться на 3 млн. и 1,5 млн. баррелей соответственно.

При таком раскладе поводов для роста цен выше уровня 65$ у котировок нефти марки Brent нет.

Однако новости о запасах, на мой взгляд, сегодня уйдут на второй план. Российский инвестор будет жить в ожидании куда более важных новостей для отечественного рынка - это оглашения рейтингов от агентств S&P и Fitch, которые должны принять очередное решение 23 февраля.

Однако именно 23 числа в России выходной, поэтому особо смелые биржевики будут сохранять свои позиции до понедельника, а вот другие предпочтут зафиксировать нажитое сегодня вопреки любому внешнему фону.

Именно поэтому я полагаю, что сегодняшний день может пройти под знаком некоторой фиксации «длинных» позиций, а индекс MICEXINDEXCF может провести сегодняшний день вблизи своих годовых максимумов.

Не исключено, что позитив, который неожиданно появился на нашем рынке вчера, это и есть некоторый аванс положительных ожиданий. Будет ли он оправдан мы узнаем уже так сказать «из газет», а отработать эти новости сможем не ранее понедельника.

Скорее всего «гэп» будет, вопрос только в какую сторону, а будет ли этот сюрприз приятным после удлиненных выходных?







Анастасия Игнатенко, ведущий аналитик ГК Телетрейд











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