"Металл преткновения"

Эта неделя не перестает удивлять аналитиков всего мира, наблюдающих за действиями США в экономической сфере. Протекционизм продолжает задавать тон всей политике, что создает глобальные проблемы в традиционных отраслях уже и в ЕС. Евросоюз в течение нескольких дней может ввести ответные пошлины на важную продукцию из Соединенных Штатов, если запланированные Вашингтоном ограничения на импорт стали и алюминия затронут и европейские предприятия, сообщила газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на источники в Еврокомиссии. По данным издания, ответные пошлины могут быть введены на самый широкий перечень американских продуктов от апельсинового сока до мотоциклов и виски. По словам собеседников газеты, во главе списка Еврокомиссии сельскохозяйственная продукция из США, в том числе картофель и помидоры. Им явно понравился ход наших властей по объяснению неправильности позиции Турции в ходе сирийского конфликта, а мем "помидорами не отделаются" принят на вооружение всерьез и надолго. При этом европейцы хотят усилить чувствительность ответных мер тем, что удар предполагается нанести по товарам, имеющим большое значение для избирательных округов ближайших сторонников президента США Дональда Трампа. В конце прошлой недели министр торговли США Уилбур Росс предложил ввести широкомасштабные протекционистские пошлины на поставки алюминия и стали из 14 стран, чтобы защитить "национальную безопасность США". Росс предложил три различных варианта: увеличить ввозную пошлину до не менее 24% для всех стран, либо повысить тариф по меньшей мере до 53% на импорт из 12 стран РФ, Китая, Бразилии, Коста Рики, Египта, Индии, Малайзии, Южной Кореи, ЮАР, Таиланда, Турции и Вьетнама. В качестве третьего варианта предлагается введение "квоты на все продукты из всех стран, равной 63% их экспорта в 2017 году". Поставки металлов черной и цветной металлургии, а также изделий из него (продаем не только чушки и первичный прокат) из России составляют очень серьезную долю в экспорте, поэтому подобные ограничения неизбежно приведут к удорожанию продукции для обеих сторон и массовому проявлению компаний-прокладок, которые будут реализовывать товары с позиции третьих стран. Реакция российских компаний и их инвесторов была не радужной, но за три года санкций поиск новых возможностей производится все быстрее и эффективнее, поэтому серьезной просадки не ожидается.







Николай Ширяев, эксперт «Международного финансового центра»











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