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27.02.2018

Нефть следит за долларом и данными из США

Накануне котировки нефти показали третий день роста кряду, в конечном итоге все же отстояв уровень 67. Добравшись до области сопротивления 67,65, Brent умеренно отступает в Азии, но удерживается над психологической отметкой, пытаясь определиться с вектором дальнейшего движения.
Рынок нефти пытается абстрагироваться от угрозы со стороны сланцевых производителей США, но неустойчивость восходящей динамики сигнализирует о том, что «американский фактор» препятствует возвращению актива к максимумам 3-летней давности. С другой стороны, противовесом выступают активизировавшиеся в последнее время вербальные интервенции со стороны экспортеров ОПЕК, которые говорят о необходимости дальнейшего сотрудничества и на перманентной основе. Это помогает удерживать рынок на плаву.
При этом на фоне страхов по поводу активности на американских месторождениях особенную значимость в последние недели приобрела статистика по запасам и добыче в стране. Символическое снижение объемов производство, о котором стали известно на минувшей неделе, послужило подспорьем для котировок, как и падение запасов. Участники рынка надеются, что на этой неделе сценарий повторится, и в этом случае рост цен может получить локальный разгон.
Для этого потребуется выполнение двух других условий – сохранение слабости доллара и поддержание интереса к риску. Что касается долларового фактора, здесь сегодня многое будет зависеть от того, какую позицию продемонстрирует новый глава ФРС в ходе своего первого полугодового доклада в конгрессе США. В случае оживления повсеместного спроса на USD планы на дальнейшее укрепление Brent могут быть подорваны.



Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ





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