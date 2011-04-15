Нефть следит за долларом и данными из США

Накануне котировки нефти показали третий день роста кряду, в конечном итоге все же отстояв уровень 67. Добравшись до области сопротивления 67,65, Brent умеренно отступает в Азии, но удерживается над психологической отметкой, пытаясь определиться с вектором дальнейшего движения.

Рынок нефти пытается абстрагироваться от угрозы со стороны сланцевых производителей США, но неустойчивость восходящей динамики сигнализирует о том, что «американский фактор» препятствует возвращению актива к максимумам 3-летней давности. С другой стороны, противовесом выступают активизировавшиеся в последнее время вербальные интервенции со стороны экспортеров ОПЕК, которые говорят о необходимости дальнейшего сотрудничества и на перманентной основе. Это помогает удерживать рынок на плаву.

При этом на фоне страхов по поводу активности на американских месторождениях особенную значимость в последние недели приобрела статистика по запасам и добыче в стране. Символическое снижение объемов производство, о котором стали известно на минувшей неделе, послужило подспорьем для котировок, как и падение запасов. Участники рынка надеются, что на этой неделе сценарий повторится, и в этом случае рост цен может получить локальный разгон.

Для этого потребуется выполнение двух других условий – сохранение слабости доллара и поддержание интереса к риску. Что касается долларового фактора, здесь сегодня многое будет зависеть от того, какую позицию продемонстрирует новый глава ФРС в ходе своего первого полугодового доклада в конгрессе США. В случае оживления повсеместного спроса на USD планы на дальнейшее укрепление Brent могут быть подорваны.







Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ











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