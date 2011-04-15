Нефть настроит рубль на коррекцию

В понедельник, 26 февраля, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара по расчётам «на завтра» понизился на 81 коп. (-1,44%), до 55,70 руб., курс евро – на 105 коп. (-1,52%), до 68,57 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $4,0 млрд (-12,04%), а в паре евро/рубль – 333,0 млн евро (+13,45%).

Центральный банк России с 27 февраля понизил официальный курс доллара США к рублю на 84,00 коп., до 55,9208 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 68,9224 руб., что ниже предыдущего дня на 71,17 коп.

«Россиянин» резко укрепился к иностранным валютам с открытия торгов на Московской бирже. В парах доллар/рубль и евро/рубль образовались ценовые разрывы (гэп). Они появились в результате выходного дня в России и повышения рейтинга РФ до инвестиционного уровня агентством S&P в пятницу, 23 февраля. Индекс государственных облигаций России (RGBI) отреагировал на повышение рейтинга ростом на 0,33%, до 145,04.

Дополнительную поддержку рублю оказал текущий налоговый период, пик которого пришелся на понедельник, 26 февраля (НДПИ, НДС и акцизы). На американской сессии укреплению рубля способствовали нефтяные котировки. Баррель Brent подорожал до $67,86. По итогам дня курс доллара снизился до 55,70 руб., курс евро – до 68,57 руб.

Во вторник, 27 февраля, на торгах в Азии нефтяной рынок находится в небольшом минусе. В понедельник торги по нефти на американской сессии завершились незначительным ростом, так как в ходе европейских торгов цена на Brent упала с $67,56 до $66,70. На фоне общего ослабления доллара США на американской сессии цена на нефть восстановилась до $67,86 за баррель. Рынок сейчас пытается заложить в цены продление сделки ОПЕК+ на 2019 год, но постоянное увеличение нефтяных буровых установок будет сдерживать рост цен.

Если рассматривать техническую картину на часовом и четырехчасовом периодах, то нефтяной рынок ожидает «медвежья» фаза до 1 марта. Продавцы перейдут в наступление при падении цены ниже отметки $67 за баррель. Это будет техническая коррекция, поэтому тут неважно, какие выйдут новости в этот период. На глубину коррекции повлияет динамика доллара и доходность американских облигаций. При их повышении цена на Brent упадет до $65,70 за бочку, при снижении – падение ограничится уровнем $66,50 за баррель.

Внутренний валютный рынок заложил в цены повышение странового рейтинга. Сегодня в центре внимания находится выступление Джерома Пауэлла в качестве нового главы ФРС США перед Комитетом по финансовым услугам палаты представителей Конгресса США (16:30 мск). Трейдеры и инвесторы надеются от него услышать комментарии по денежно-кредитной политике и экономике.

Это будет его первое выступление, поэтому неизвестно как на него отреагируют рынки. Если отталкиваться от технического анализа, то, по моему мнению, стоит ожидать ослабления рубля к доллару до отметки 56,17 руб. за «американца», к евро - до 69,11 руб. за единицу европейской валюты. Повышательное движение рублёвых пар стоит воспринимать как коррекцию. Полагаю, что коррекция начнется после падения цен на нефть марки Brent ниже $67,05 за баррель.



Владислав Антонов, аналитик Альпари







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