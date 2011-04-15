Матвиенко за хорошие новости

Накануне проходило заседание Межрегионального банковского совета, на котором спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко высказалась за создание «законодательного заслона», который препятствовал бы появлению негативных публикаций о банковском секторе России. Валентина Матвиенко указывает не только на огромное количество негативных новостей в СМИ, но также высказалась о мессенджерах и интернете, где публикуется огромное количество недостоверной информации.

Тем временем Стивен Мнучин заявил, что «санкции последуют ближайших 30 дней, ждите». Речь идет о свежем кремлевском списке, который не так давно был опубликован Минфином США.

На этом фоне курс доллара на московской бирже располагается на уровне 55 рублей 75 копеек, евро торгуется в районе 68 рублей 75 копеек. Индекс ММВБ держится в районе 2345 пунктов, котировки нефти марки Brent располагаются вблизи 67 долларов за баррель. Курс биткоина по данным портала CoinMarketCap вновь поднялся до 10700.

Вчера многие российские СМИ активно муссировали спор Валентины Матвиенко и Эльвиры Набиуллиной. Речь шла не только о негативном новостном фоне, которым сейчас наполнено информационное пространство, относительно ситуации в банковском секторе, но и также спикер Совета Федерации высказывалась по поводу крайне высокой доли ЦБ в банковской системе России. Валентина Матвиенко оценила ее примерно 70%, на что Эльвира Набиуллина заявила, что цифры несколько преувеличены. Наши власти сначала сами создали повод для появления огромного количества негатива, потом сами же национализировали банковскую систему, а теперь высказываются против своих же собственных действий. Вот так и тащим, как лебедь, рак и щука в разные стороны.

Что касается ситуации на российском валютном рынке, то курс доллара сегодня снижался до минимальных значений за последние несколько лет. Однако снижение было использовано спекулянтами как возможность купить подешевле. Сейчас курс доллара активно растет и рейтинговое ралли сходит на нет. Вероятнее всего курсу доллара будет достаточно сложно опуститься ниже 55,5 рублей за единицу. Возможное снижение курса доллара ниже 55 рублей мы рассматриваем как возможность для покупок на среднесрочную перспективу.







Глеб Задоя, руководитель департамента аналитики компании "АНАЛИТИКА Онлайн"











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