Российские инвесторы переводят дух

После агрессивного рывка к рекордным уровням накануне, индекс МосБиржи умерил пыл и торгуется в русле умеренной коррекции на торгах вторника, снижаясь в пределах 0,5%. РТС, который утром укреплялся вслед за рублем, достигшим 2,5-летних максимумов, ушел на отрицательную территорию после охлаждения интереса к покупкам российской валюты. Долларовый индекс дешевеет в пределах 0,2%, расположившись в районе 1322 пункта.

В сегменте «голубых фишек» вчерашнее ралли сменилось фиксацией прибыли. Под давлением торгуется большинство бумаг корпоративного сектора. На этом фоне заметно выделяются акции «Ленэнерго», которые дорожают почти на 10%, отыгрывая отчетность. По итогам 2017 года чистая прибыль компании по РСБУ увеличилась на 1,7 раза по сравнению с предыдущим годом. Выручка выросла почти на 22%, прибыль до налогообложения – в 1,6 раза, а себестоимость продаж увеличилась на 9,6%, составив без малого 54 млрд рублей.

Более 1,5% теряют бумаги «НорНикеля», «Россетей» и префы «Сургутнефтегаза». Акции «Сбербанка» и ВТБ корректируются вниз в среднем на 1% после вчерашнего роста. В нефтегазовом секторе также превалируют продажи на фоне коррективных сигналов в сырьевом сегменте. На этом фоне выигрышно смотрятся котировки «Магнита», дорожающие на 2%. Неплохо выглядят и бумаги «Мегафона», прибавляя около 0,7% после сообщений о том, что «Мегафон» и Veon завершили процесс раздела «Евросети».

Текущий откат на российском рынке выглядит вполне закономерным. Далее во многом динамика отечественных индексов будет зависеть от настроений инвесторов на мировых фондовых площадках, которые, в свою очередь, будут оценивать тон предстоящего выступления главы ФРС Дж. Пауэлла в конгрессе. Если его заявления покажутся игрокам нейтральным и неагрессивными, интерес к риску сохранится. В этом случае риски развития медвежьей коррекции на российских площадках будут ограниченными.







Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс











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