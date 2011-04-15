Доллар опрокинул нефть

В первой половине дня котировки Brent отчаянно пытались ухватиться за отметку 67. Но в конечном итоге все попытки оказались тщетными – резко возросший спрос на доллар внес коррективы в динамику всех классов активов, включая сырье. Ценам пришлось отступить к минимумам в районе 66,20, которые уже были протестированы на сегодняшней утренней сессии.

Трехдневный рост черного золота прервался из-за «ястребиных» комментариев нового председателя Федрезерва США Дж. Пауэлла, который укрепил веру рынков в более агрессивное ужесточение политики регулятора. Это выбило почву из-под ног рисковых активов, отправив Brent на юг. В последнее время корреляция между долларом и нефтью укрепилась, и недавний рост цен был во многом связан со слабостью американской валюты. Теперь же мы наблюдаем «расплату».

Таким образом, рынок нефти продолжит следить за поведением доллара, который, к слову, сохраняет восходящий уклон сегодня, но уже замедлил импульс роста. Также игрокам будет интересен официальный отчет Минэнерго по запасам сырой нефти в Штатах. Вчерашние данные API отразили увеличение запасов на 0,9 млн баррелей, что втрое ниже прогноза. Однако актив не сумел отреагировать ростом из-за «долларового фактора» и неожиданного роста запасов бензина почти на 2 млн баррелей.

Если сегодняшние цифры от ведомства укажут на возобновление роста добычи, Brent рискует протестировать отметку 66, особенно при условии, что покупки доллара продолжатся.







Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ











В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.