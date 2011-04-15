Джером Пауэлл повел доллар в атаку

Во вторник, 26 февраля, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара по расчётам «на завтра» повысился на 57 коп. (+1,02%), до 56,27 руб., курс евро – на 27 коп. (+0,40%), до 68,85 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $3,6 млрд (-10,00%), а в паре евро/рубль – 424,1 млн евро (+27,35%).

Банк России с 28 февраля понизил официальный курс доллара США к рублю на 24,91 коп., до 55,6717 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 68,6599 руб., что ниже предыдущего дня на 26,25 коп.

Торги на Московской бирже стартовали со снижения курсов доллара и евро. Курс доллара упал до 55,56 руб., обновив январский минимум. Курс евро снизился до 68,49 руб. Укрепление рубля наблюдалось 5 минут, после чего американская валюта подорожала и к закрытию торговой сессии преодолела отметку 56 руб.

На фоне общего укрепления доллара США подешевели золото и нефть, чем усилили давление на «россиянина». Потери рубля к евро оказались в 2,5 раза меньше, чем к доллару. Это связано с ослаблением единой валюты на рынке Форекс.

Доллар США перешел в наступление по всем фронтам после публикации текста выступления нового главы ФРС США Джерома Пауэлла. Он дал понять, что процесс повышения ставок будет проходить постепенно, а для предотвращения перегрева экономики могут быть приняты более активные меры. С ростом курса доллара выросла доходность десятилетних американских облигаций.

В среду, 28 февраля, на торгах в Азии баррель Brent стоит $66,22. За вчерашний день нефть подешевела на 1,28%. Основной причиной нисходящего движения котировок стала новая волна повсеместного укрепления доллара после публикации текста выступления Джерома Пауэлла. А исполнительный директор МЭА Фатих Бироль усилил его. Он заявил, что «взрывной рост» нефтедобычи на сланцевых месторождениях США, вероятно, продолжится и после 2018 года.

Согласно последним данным Американского института нефти (API), за минувшую неделю запасы сырой нефти в США увеличились на 0,933 млн баррелей, запасы бензина – на 1,914 млн баррелей. Запасы дистиллятов уменьшились на 1,437 млн баррелей. Сегодня выйдут официальные показатели по запасам нефти от Минэнерго США.

Техническая картина складывается против покупателей. По стоимости нефти марки Brent жду снижения котировок до уровня $65,75. Если он не устоит, то к 9 марта Brent подешевеет до $63,65. На фоне снижения цен на нефть и укрепления доллара США по курсу рубля ожидаю снижения. Пара доллар/рубль дойдет до отметки 56,70 руб. Гэп наполовину закрыли. Сегодня можно его закрыть полностью. По паре евро/рубль ожидается повышение до значения 69,15 руб.

В первой половине торгов ослабление рубля будет сдержанным, поскольку ему поддержку своими аукционами окажет Минфин РФ. Ведомство в среду разместит два выпуска ОФЗ на общую сумму 50 млрд руб. После повышения кредитного рейтинга России до инвестиционного уровня агентством S&P, они должны разлететься, как горячие пирожки.





Владислав Антонов, аналитик Альпари







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