Рубль рискует продолжить отступление

Минувшая сессия оказалась весьма волатильной для рубля, который успел побывать на 2,5-летних максимумах в районе 55,51 за доллар и скорректироваться от вершин на 80 пунктов вниз, вернув «американца» выше уровня 56 руб. Оживление в торги привнесло выступление нового главы ФРС, которое придало рынкам уверенности в четырех повышениях ставки в этом году.

Рынки в основном рассчитывали на нейтральную и осторожную риторику Пауэлла, и потому реакция на его оптимистичные комментарии относительно роста экономики и инфляции была довольно бурной на всех рынках. Рисковые активы погрузились в красную зону, а доллар расправил крылья, что послужило сигналом к агрессивной фиксации прибыли по рублю. Не осталась в стороне и нефть, которая совершила локальный разворот поле трех дней роста и продолжает отступать сегодня в Азии, формируя условия для дальнейшей коррекции нашей валюты.

После заявлений председателя американского ЦБ ожидания относительно четырех повышений выросли до 50%, и это ощутимо поддержало доллар, который вырос по всему спектру рынка и сохраняет бычий уклон на утренних торгах. Лишившись поддержки налогового периода, рубль будет достаточно болезненно переносить всплески спроса на «американца», особенно если на этом фоне Brent продолжит дешеветь. Вчерашний отчет API указал на рост запасов нефти на 0,9 млн баррелей против прогноза +2,7 млн, тогда как запасы бензина неожиданно увеличились почти на 2 млн баррелей, что оказало дополнительное давление на актив.

В этих условиях пара доллар/рубль, которая вчера добралась до 56,30 руб. и прибавила 1% внутри дня, способна продолжить откат со следующей целью на 56,60 руб., если доллар продолжит пользоваться спросом.







Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс











В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.