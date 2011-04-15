Сегодняшнее закрытие определит тренд по нефти в марте

Сегодня последний торговый день месяца и именно сегодня будет опубликована статистика по запасам нефти от Минэнерго США.

Похоже именно этим данным суждено стать определяющими, ведь они повлияют на сегодняшнее закрытие торгов, а значит и на то, каким получится этот месяц.

На текущий момент нефть марки Brent находится на уровне 66,30$, снижаясь на 0,35% после отчета API.

Согласно последним данным Американского института нефти (API), за минувшую неделю запасы сырой нефти в США увеличились на 0,933 млн. баррелей, запасы бензина - на 1,914 млн. баррелей. Запасы дистиллятов уменьшились на 1,437 млн. баррелей.

В течении месяца мы видели довольно мощную волну снижения от 71,28$ до 61,76$, которая без сомнения оставила след на всех интервалах времени, но именно в разрезе месяцев, такое погружение обретает наибольший смысл, и вот почему.

Если данные от Минэнерго США сегодня подтолкнут цену еще немного вниз, то картина на самом большом масштабе времени изменится. Однако надо отметить, что для образования модели «медвежье» поглощение на месяцах будет достаточно и закрытия ниже уровня 66,25-66,50$ за баррель.

Изменения будут кардинальными. Предшествующий семимесячный рост котировок будет приостановлен, а тот «хвост», который фьючерс оставил внизу, станет очередной целью продавцов. По моему опыту, такие «тени» всегда закрываются «телами», пусть и через какое-то время.

Что касается восходящей коррекции, то надо отметить, что она классически закончилась вблизи 61,8% уровня Фибоначчи, который попадал на отметку 67,64$ за баррель. При этом по итогам трех последних дней на графике нефти марки Brent образовалась разворотная свечная комбинация «вечерняя звезда».

Слишком много совпадений, чтобы не задуматься о перспективах снижения цен на нефть уже в марте. По моим расчетам, при подтверждении разворота на месяцах по итогам сегодняшних торгов, уже в рамках следующего месяца нефть может показать снижение до зоны 59-60$ за баррель.







Анастасия Игнатенко, ведущий аналитик ГК Телетрейд











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