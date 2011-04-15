Доллару не дадут упасть

Вчера состоялась первое выступление нового главы ФРС после вступления в должность. Джером Пауэлл выступал перед конгрессом США. Он подтвердил намерения на постепенное повышение процентных ставок и оценил перспективы экономического роста, как благоприятные. Все это инвесторы восприняли, как сигнал к покупке американской валюты. Доллар вчера укреплялся широким фронтом к остальным валютам на международном валютном рынке Форекс.

Тем временем Минфин отчитался о результатах вложения правительственных резервов в иностранную валюту. По итогам 2017 года, убыток от инвестиций в зарубежные активы составил 0.1%. Для сравнения нефтяной фонд Норвегии в 2017 году зафиксировал рекордную доходность на уровне 13,7%. Еще прошедшем летом объем денежных средств в правительственном фонде Норвегии составил более триллиона долларов, и за минувший год управляющие заработали более 130 миллиардов долларов для своих граждан.

На этом фоне курс доллара на московской бирже поднялся до уровня 56 рублей 35 копеек, евро торгуется на уровне 68 рублей 90 копеек. Индекс ММВБ скорректировался до 2330 пунктов, котировки нефти марки Brent вновь опустились чуть ниже 67 долларов за баррель. Курс биткоина по данным портала CoinMarketCap приближаются к отметки в 11000 долларов.

По данным февральского "Мониторинга социально-экономического положения" РАНХиГС более 66% россиян назвали свой уровень жизни «средним». Согласно Росстату почти 55% нашего населения зарабатывают менее 25000 рублей в месяц. Почти 30% получает меньше 15000 рублей, а каждый десятый живет на сумму меньше 9000 рублей. В общем, живем бедно, но считаем, что это абсолютная норма. В то время как большая половина россиян живут на зарплату меньше 25000 рублей в месяц, нефтяной фонд Норвегии заработал для каждого гражданина своей страны почти 25000 долларов в прошлом году. Ну что сказать, Норвегия довольно крупная нефтяная держава, могут себе позволить.

Что касается ситуации с российским рублем, который вчера в начале торговой сессии демонстрировал очень позитивную динамику, то, как мы и говорили, снижение курса доллара может быть воспринято участниками рынка, как возможность купить доллар по низкой цене. Этим сейчас пользуется и Минфин России, скупающий валюту, на рынке. Вероятнее всего ближе к второму кварталу 2018 года курс сместиться в диапазон от 57 до 58 рублей при сохранении текущей динамики на нефтяном рынке.







Глеб Задоя, руководитель департамента аналитики компании "АНАЛИТИКА Онлайн"











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