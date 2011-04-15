Нефть: важно не растерять запал

В среду нефть марки Brent ускорила подъем, отметив третий день роста кряду и обновив 3-летние максимумы на отметке 70,42, вернувшись выше заветного уровня 70. По итогам дня актив потяжелел на 1,3%.

На рынке сохраняются уверенные бычьи настроения благодаря заверениям ключевых производителей ОПЕК+ в том, что экспортеры продолжат сотрудничать после истечения сделки. Ожидания роста мирового спроса на фоне перспектив ускорения подъема глобальной экономики также подогревают оптимизм. Усугубляющийся кризис в Венесуэле, угрожающий масштабным падением добычи, также вносит свою лепту.

Эти факторы сейчас служат фундаментом для сырьевого сегмента, а локально быки сыграли на контрасте. Отчет Министерства энергетики нельзя назвать позитивным, учитывая, что запасы бензина снова резко подросли, а добыча увеличилась до новых рекордных максимумов с 1983 года, на 1,3% или на 128 тыс. баррелей в сутки. Но официальную статистику участники рынка привыкли оценивать сквозь призму данных Американского института нефти, и в сравнении с ними вчерашние показатели оказались лучше, в основном, за счет того, что API рапортовал о приросте запасов на 4,76 млн баррелей, а ведомство сообщило об их сокращении на 1,07 млн баррелей.

Реакция котировок подчеркивает веру игроков в восстановление баланса на мировом рынке, как и недавние попытки коррекции, которая ограничилась уровнем 68, где актив привлек покупателей. Не стоит забывать и о поддержке со стороны слабого доллара, который накануне обвалился к новым 3-летним минимумам.

В краткосрочной перспективе Brent необходимо подтвердить пробой уровня 70, чтобы не растерять запал. В противном случае мы можем снова увидеть частичную фиксацию прибыли.







Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ











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