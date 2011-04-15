Рубль наедается впрок!

Курс валютной пары RUR/USD на торгах продолжает карабкаться вверх и совершает колебания в диапазоне 55,5-56. Рубль может больше и он будет больше. Курс доллара США к рублю будет колебаться в районе позиции в 56-56,5 рублей еще несколько дней, пока не начнется фиксация доходности зарубежных участников рынка перед возможными санкциями.

Мы видим, что за последнюю отчетную неделю хедж-фонды и другие спекулятивные игроки продолжили наращивать позицию по рублю уже двадцатую неделю подряд. Поддержку рублю на предстоящей неделе продолжает оказывать и уплата налогов, которая оттянет с рынка порядка 950 млрд рублей. Сдерживающим фактором для укрепления рубля выступает покупка иностранной валюты Минфином РФ в запланированном ежедневном объеме порядка 15 млрд рублей, но этого явно недостаточно для его ослабления в ближайшей перспективе. Ну а главным событием предстоящей недели остается Всемирный экономический форум в Давосе, в рамках которого политики и представители делового мира будут обмениваться взглядами и идеями практически в течение всей этой недели. Вторник принес новости уже по объединениям стран и конкретным параметрам, а среда будет интересна отношением ведущих экономистов мира к экономике России и влиянии политики на нормы ВТО.

Позиции глобальной валюты по отношению к другим в мировой корзине продолжают тихо ослабевать и «чахнуть», при этом биржевые котировки уже прошли все психологические отметки и постоянно крутятся около новых вершин. Индекс "голубых фишек" Dow Jones снова тестирует свой исторический максимум, а рост стоимости нефти для «сверхдержавы» приобретает все большее влияние. Подобный рост в прошлый раз был зафиксирован в 2008 году перед падением ипотечного рынка и инвесторы уже начинают перекладываться в инструментах рынка.

Европа остается довольно стабильным участником рынка, но на этой неделе возможны изменения после заседания в ЕЦБ, но рынок работает на оптимизме – Греции снова дали новый транш для проведения реформ, другим «независимым» странам ЕС также помогает, закладывая в бюджет новые транши на это полугодие. Наиболее оптимальным будет хранение средств в бивалютной корзине, а доля доллара в ней не должна превышать 50% от общего объема средств. Еврозона продолжит слабый рост экономики, несмотря на негативные изменения в финансовой политике стран «старой» Европы.

Отечественная валюта будет держать в среду уровень до 56 рублей за доллар и около 69 рублей за евро. Рубль услышал призыв нашего Премьер-министра и продолжает держаться. Держим Вас в курсе событий!







Сергей Федоров, эксперт "Международного финансового центра"











В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.