На рынке РФ ощущается возвращение интереса к риску

После утреннего уклонения от рисков ситуация на мировых фондовых площадках улучшилась, и российские индексы обосновались в зеленой зоне, получая дополнительную поддержку на фоне высоких цен на нефть. Рубль добрался до максимумов апреля 2017 года в паре с долларом, отправив его под отметку 56 руб. и подбросив вверх РТС на 1%. Этот же фактор сдерживает укрепление индекса МосБиржи, который повышается в пределах 0,4%.

В сегменте наиболее ликвидных бумаг преобладают позитивные настроения, но в отдельных бумагах отмечаются довольно активные продажи. После вчерашнего ралли префы банка «Возрождение» умеренно корректируются в пределах 2%. Продолжают снижаться котировки «Алросы» (-1,0%), реагируя на вчерашнее заявление заместителя главы Минфина Алексея Моисеева о том, что компания не будет направлять средства от продажи газовых активов на выплату спецдивидендов.

В нефтегазовом секторе на фоне удорожания черного золота превалируют покупки. Исключение составляют бумаги ЛУКОЙЛа, которые умеренно дешевеют на 0,35%. Лидируют в этом сегменте акции «Роснефти», где прирост составляет 2,5%. Компания опровергла сообщения о приостановке совместного с итальянской Eni бурения скважины на Западно-Черноморском участке на шельфе Черного моря.

Далее на настроения мировых инвесторов, включая российских, могут повлиять итоги сегодняшнего заседания ЕЦБ. Если регулятор не станет ужесточать риторику и будет осторожным, это поддержит интерес к рисковым активам и укрепит позиции отечественных индексов, особенно если при этом нефть Brent удержится над уровнем 70.







Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс











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