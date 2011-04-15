Крепкий рубль уже начал вредить работе экспортеров

Российский фондовый рынок вернулся к покупкам после небольшой паузы и консолидации. Индекс МосБиржи вернулся выше 2315 пунктов и ставит себе новой целью 2320-2335 пунктов. Впрочем, вполне может быть, что на этой неделе «фактор пятницы» и желание рынка зафиксировать прибыль окажутся сильнее, чем обычно, и завтра после полудня рублевый индикатор вернется в узкий «боковик» 2290-2305 пунктов.

Акции «Магнита» (-1,8%) в четверг оказались среди лидеров снижения. Уже третий месяц бумаги остаются под давлением в пределах 6200-6835 руб. и выше 7000 руб. пока пробиться не получается. Завтра в бумаге не исключены активные колебания: компания публикует в пятницу неаудированные базовые показатели за четвертый квартал по МСФО и финансовые, и операционные. Можно ожидать роста выручки и увеличения операционных расходов, но в общем и целом публикация должна оказать акциям поддержку.

Рубль также неплохо укрепился в паре с долларом США. Сначала успешно была пробита планка 56,0 руб. за доллар, а затем продавцы американской валюты двинулись к 55,80 руб. Пока нефть дорогая, а доллар слабый, рубль чувствует себя максимально комфортно. Техническая картина торгов показывает, что вполне достижимыми сейчас являются уровни 55,20 руб. и 55,50 руб. за доллар, хотя стоит признать, что крепкий рубль уже сейчас вредит работе экспортеров и внутреннему производству. Торги пятницы для пары доллар/рубль пройдут в пределах отметок 55,65-56,50 руб., евро/рубль – 69,40-70,00 руб.







Анна Бодрова, старший аналитик Альпари







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