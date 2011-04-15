Доллар потеснил нефть

В первой половине дня рынок нефти чувствовал себя прекрасно. Обосновавшись над уровнем 70, котировки Brent обновили максимумы декабря 2014 года на уровне 70,77. Однако в этой зоне актив натолкнулся на оффера и в конечном итоге спустился на отрицательную территорию.

Коррекция изначально была вызвана техническими факторами – на новой волне роста пришла фиксация прибыли. Но усилило давление на Brent повсеместное восстановление доллара в качестве реакции на заявления Трампа, который на контрасте с минфином высказался в пользу сильной валюты. В последнее время долларовый фактор оказывал существенную поддержку нефти и сырьевым товарам в целом. И реакция рынка энергоносителей на его покупки была довольно энергичной.

Но вопрос в том, насколько хватит запала «американца», который с фундаментальной точки зрения остается слабым, тогда как на рынке нефти по-прежнему превалируют оптимистичные настроения. Соответственно, стратегия покупок Brent на спадах остается актуальной. Таким образом, как минимум, актив вряд ли покажет сильную просадку, особенно на фоне рисков возвращения продаж доллара.

При этом потенциал роста котировок черного золота в краткосрочной перспективе будет ограниченным, и пока цены остаются ниже уровня 70, понижательные риски будут превалировать.







Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ











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