Рубль будут продавать

Четверг выдался более чем плодотворным для российской валюты, которая без особого труда дотянулась максимумов середины 2015 года. В очередной раз рублю помогли покупки нефти и продажи доллара. По итогам сессии пара доллар/рубль, которая в моменте коснулась минимума на 55,54 руб., обосновалась у отметки 55,70 руб.

Все условия на рынке способствовали новому рывку нашей валюты. Это и доллар на новых 3-летних минимумах, павший жертвой вербальных интервенций администрации США, и ралли нефти к новым максимумам декабря 2014 года на отметке 70,77, и пик налоговых выплат. Учитывая такой букет факторов, эта динамика выглядела оправданной.

Но после закрытия российских площадок произошли большие перемены настроений. Доллар резко выстрелил вверх по всему спектру рынка в ответ на заявления Трампа о том, что комментарии Мнучина были вырваны из контекста, и Америке нужна сильная валюта. Восстановление доллара спровоцировало разворот на рынке нефти, и котировки Brent ушли в «минус», утратив отметку 70.

В свете такого развития событий уже на старте торгов следует ожидать открытия пары доллар/рубль гэпом вверх, с возвращением выше уровня 56 руб. Такому сценарию будет способствовать и фактор окончания недели. Рубль откровенно перекуплен, и на рынке может найтись немало игроков, которые перед наступлением выходных захотят зафиксировать прибыль.







Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс











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