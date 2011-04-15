Доллара надолго не хватило

Азиатские фондовые площадки сегодня показали в основном позитивную динамику. Исключение составил японский Nikkei, который немного просел под тяжестью бумаг энергетического и финансового секторов. В первом случае снижение составило почти 3,5%. Европейские фьючерсы при этом торгуются в зеленой зоне, предвещая позитивный старт торгов. Однако оптимизм индексов может сдержать дальнейшее укрепление евро и фунта после небольшой паузы накануне вечером.

Российские индексы открылись с понижением, отыгрывая вчерашний откат нефтяных цен. Brent не смогла удержаться над уровнем 70 и ушла на отрицательную территорию под влиянием роста доллара. Сегодня BakerHughes опубликует традиционный еженедельный отчет по числу действующих буровых в США, который не окажет заметного воздействия на черное золото, если не отразит резкий рост или падение количества установок.

Вчера в ходе американской сессии Трамп поспешил опровергнуть слова Мнучина, заявив, что его слова о слабой валюте были вырваны из общего контекста и неверно интерпретированы рынком. Эти заявления запустили повсеместную коррекцию доллара, который завершил торговые сутки ростом против основных валют. Однако запала надолго не хватило, и сегодня «американец» снова торгуется под давлением в преддверии публикации отчета по ВВП за четвертый квартал. Если цифры не оправдают прогнозы, валюту ждет ускорение распродаж.

Европейские валюты возобновили укрепление, но пока импульс восхождения выглядит ограниченным. Фунт отыграл вчерашние потери, поднявшись над отметкой 1.42, и ждет данных по ВВП. Благоприятные показатели способны активизировать быков и открыть путь к 1.43.







Сергей Мельников, главный аналитик GLOBAL FX











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