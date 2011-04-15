«Давос подул в наши паруса!»

Курс валютной пары RUR/USD на торгах продолжает карабкаться вверх и совершает колебания в диапазоне 55,5-56. Рубль может больше и он будет больше. Курс доллара США к рублю будет колебаться в районе позиции в 55,5-56 рублей еще несколько дней, хотя уже началась фиксация доходности части зарубежных участников рынка перед возможными санкциями. Мы видим, что за последнюю отчетную неделю хедж-фонды и другие спекулятивные игроки продолжили атаку по рублю уже двадцатую неделю подряд, доллар падает все ниже. Поддержку рублю на предстоящей неделе продолжает оказывать и уплата налогов, которая оттянет с рынка порядка 950 млрд рублей. Ну а главным событием предстоящей недели остается Всемирный экономический форум в Давосе, в рамках которого политики и представители делового мира продолжают обмениваться взглядами и идеями практически в течение всей этой недели. Четверг принес России еще один бонус, спрос на внешний госдолг превысил в четыре раза предложение Минфина, что явно опровергает риторику западных политиков о неминуемых и страшных санкциях.

Позиции доллара по отношению к другим в мировой корзине продолжают тихо ослабевать и «чахнуть», при этом биржевые котировки уже прошли все психологические отметки и постоянно крутятся около новых вершин. Министр финансов США Стивен Мнучин заявил в четверг в Давосе, что США не беспокоит курс доллара в краткосрочной перспективе. Таким образом, он, судя по всему, пытается несколько смягчить прозвучавшие в среду комментарии, которые подтолкнули вниз американскую валюту. На брифинге в рамках Всемирного экономического форума Мнучина спросили о заявлениях, которые он сделал по поводу резкого ослабления доллара в последние месяцы. В этих заявлениях он выразил мнение, что более слабый доллар является позитивным фактором для торговли, таким образом можно заметить, что слабый доллар – это не проблема для Минфина США.

Европа продолжает понемногу расти, на этой неделе продолжаются закупки товаров и услуг ЕС для компаний России (проекты стран ЕС явно будут доводиться до их завершения, несмотря на давление из Вашингтона), позиции открываются в положительном фоне. Наиболее оптимальным будет хранение средств в бивалютной корзине, а доля доллара в ней не должна превышать 50% от общего объема средств. Еврозона в пятницу продолжит слабый рост экономики, несмотря на негативные изменения в финансовой политике стран «старой» Европы, но валюта будет снижаться по отношению к рублю по расчетам на конец дня.

Отечественная валюта будет держать в пятницу уровень до 55,5 рублей за доллар и около 69 рублей за евро. Рубль готов идти дальше и получает поддержку уже и из Швейцарии. Держим Вас в курсе событий!







Сергей Федоров, эксперт "Международного финансового центра"











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