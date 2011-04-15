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30.01.2018

Нефть ощущает натиск со стороны доллара

На торгах понедельника котировки Brent отступили от максимумов в районе 70 и нащупали недельный минимум у отметки 68,76, хотя впоследствии вернулись за пределы отметки. По итогам дня актив подешевел более чем на 1%.
Недавнее укрепление нефти было во многом связано с масштабным ослаблением доллара. Накануне спрос на американскую валюту вернулся, и обратная зависимость дала о себе знать – сырье оказалось под давлением. Если на этой неделе экономические отчеты из США не разочаруют, а Федрезерв на своем первом в этом году заседании не будет «мягким», Brent рискует развить коррекцию на фоне дальнейшего выхода из коротких позиций по USD. Так что в ближайшие дни участники рынка будут пристально следить за дальнейшим поведением доллара.
Еще один фактор риска – статистика США по запасам. Есть опасения, что на прошлой неделе запасы нефти и нефтепродуктов могли отразить рост после 11 недель падения. В пользу такого сценария говорит и увеличение числа активных буровых в Штатах – на 12 единиц, до рекордных с августа 759 штук. На фоне беспокойства часть игроков может выйти из рынка и зафиксировать прибыль еще до публикации релизов – от API сегодня вечером и от Минэнерго в среду.
С технической точки зрения падение под отметку 69 открывает путь к дальнейшим продажам с первичной целью на следующем психологическом уровне 68, который неделю назад выступил в качестве плацдарма для восстановления.



Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ





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