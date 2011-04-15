Мировые инвесторы фиксируют прибыль, нефть сползает вниз

После довольно внушительной просадки американских индексов, которые показали самое однодневное почти за пять месяцев падение, Азия попала под повсеместные распродажи. Рост доходности трежерис послужил предлогом для фиксации прибыли после ралли. Аналогичная судьба может постичь и европейские площадки, несмотря на продолжающееся отступление евро. С учетом внешних факторов и развитием коррекции на рынке нефти, российские индексы рискуют продолжить вчерашнее снижение.

Нефть матки Brent продолжает сползать вниз, отметив минимумы в районе 68,56. Помимо технических факторов, на сырьевой сегмент давят опасения увеличения запасов нефти в США после резкого роста числа буровых. Так, в краткосрочной перспективе актив, скорее всего, будет оставаться под давлением. Сегодня вечером API представит свою оценку запасов, а завтра официальную статистику опубликует Минэнерго. Дальнейшее увеличение добычи на сланцевых месторождениях может повлечь новую волну выхода из длинных позиций, но без нарушения целостности восходящего тренда.

Доллар продолжает восстанавливаться в парах с большинством валют в основном благодаря росту доходности трежерис. Евро/доллар в преддверии данных по ВВП еврозоны и инфляции в Германии торгуется на отрицательной территории, но пытается отстоять зону 1.2350. Фунт на новых опасениях по поводу Брекзита и переходного периода приближается к отметке 1.40, утрата которой откроет путь к 1.3940. Сегодняшнее выступление главы Банка Англии Марка Карни вряд ли сможет вернуть спрос на фунт, который снова сфокусировался на теме переговоров.

На рынке криптовалют превалируют медвежьи настроения. Биткоин снижается второй день кряду после небольшой передышки, но изо всех сил пытается удержаться над уровнем $10 000. Локальных значимых катализаторов продаж сейчас не отмечается, и цифровые валюты, включая эфириум, рипл и лайткоин, теряют позиции на общей неуверенности инвесторов на фоне закручивания гаек мировыми регуляторами.







Сергей Мельников, главный аналитик GLOBAL FX











В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.