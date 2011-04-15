Дедлайн по санкциям истекает сегодня: рынок в напряженном ожидании

В минувшую пятницу российский рынок казалось бы начал коррекцию, не дожидаясь новостных катализаторов. Фактор пятницы, помноженный на страхи в ожидании нового пакета санкций, а также после установления исторических значений по индексу МосБиржи и отдельным бумагам, сделал свое дело. Но коррекция в 1% пока не звучит угрожающе.

Мы еще торговались в пятницу, когда Минфин США расширил число российских компаний и физлиц, на которых распространяется действие американских санкций. Среди наиболее известных компаний, попавших под санкции, можно назвать компанию бизнесмена Алексея Мордашова «Силовые машины».

В настоящий момент бумаги этого эмитента представлены на нашей бирже только в виде облигаций. Ранее компания торговалась на бирже ММВБ и даже входила в состав индекса второго эшелона MICEXSC, в какой момент они выпали из списка, я уже и не припомню, но сейчас последствия на себя ощутят только держатели облигаций.

Также под удар попала компания «Технопромэкспорт», дочка «Ростеха». Как известно, эта компания строит в Крыму две газовые ТЭС мощностью по 470 МВт каждая - в Севастополе и Симферополе.

Еще по 12 компаниям санкции были уточнены, все они связаны с Сургутнефтегазом.

Но мы знаем, что это не всё - сегодня истекает дедлайн для представления Министерством финансов США доклада о последствиях введения ограничений на покупку американцами российских госбумаг. Полагаю, что сюрпризы еще впереди и как бы мягко мы не стелили соломку, подстраховаться на 100% невозможно.

Что касается дневных графиков индексов МосБиржи и РТС, то пятничные свечи выглядят как свечи поглощения и дают четкий настрой на готовность к коррекции. А ближайшими зонами спроса, где можно ожидать эти индексы видятся районы 2245-2250 пунктов и 1245-1250 пунктов соответственно.







Анастасия Игнатенко, ведущий аналитик ГК Телетрейд











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