Нефть: Штаты снова задают тон

С начала этой недели нефть марки Brent торгуется в режиме коррекции, отступая от новых 3-летних максимумов, достигнутых 25 января на подходе к отметке 71. Во вторник котировки нащупали поддержку в районе отметки 68, откуда отскочили и сократили потери.

После достижения новых вершин на рынок черного золота вернулись страхи по поводу новой волны сланцевой революции в США. На самом деле они никуда не уходили, просто временно отступали на задний план в условиях всеобщей эйфории на ожиданиях более активного роста спроса благодаря улучшениям в глобальной экономике.

Но по мере приближения американской добычи к отметке 10 млн баррелей в сутки, которая, по прогнозам МЭА, будет пройдена уже в ближайшее время, опасения инвесторов обострились, спровоцировав фиксацию прибыли. Коррекция также отчасти связана с перепозиционированием рынка перед окончанием месяца, который оказался весьма плодотворным для цен на нефть.

Масла в огонь подливает активизация буровых компаний. На прошлой неделе число активных установок выросло сразу на 12 единиц. А скорый уход НПЗ на сезонное техническое обслуживание говорит о перспективах увеличения запасов энергоносителей в ближайшие недели.

В связи с повышенной напряженностью сегодня рынок будет с особенным трепетом ждать статистику Минэнерго. Если 10-недельная серия сокращения запасов прервется, а добыча продолжит увеличиваться, достигнув новых рекордов, ликвидация длинных позиций по Brent рискует приобрести более агрессивный характер. В этом случае котировки могут отправиться под отметку 68 с ближайшей целью на 67,70, где проходит минимум 9 января.







Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ











В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.