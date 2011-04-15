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31.01.2018

На рынке нефти вновь произошел спад

На рынке нефти вновь произошел спад. Во вторник вечером Brent остановилась на отметке 68,31$. После небольшого роста на прошлой неделе, эту неделю нефть начала с падения. Причиной тому увеличение добычи в США. Исходя из докладов американцев, известно, что страна по добыче почти сравнялась с одним из крупнейших производителей нефти, с Саудовской Аравией. Также, рынок в ожидании публикации отчетов о росте запасов нефти в США.
От падения нефти страдает и рубль, который с ростом цены на Brent и сам стал набирать, хотя ещё в декабре рост нефти практически не сказывался на российской валюте. Сегодняшний утренний курс ЦБ соответствует вчерашнему- 56,29 рублей за доллар. Но для рубля не все так критично. Тенденция к росту никуда не делась. Цены на нефть по-прежнему высокие, а санкционные риски немного снизились после публикации доклада.
Факторами риска в данный момент являются снижение цены на нефть и риски ужесточения монетарной политики мировыми Центробанками. В связи с этим, прогнозируемый курс рубля на начало февраля 56,80-57,20 рублей за доллар.

Андрей Люшин, заместитель председателя правления Локо Банка





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