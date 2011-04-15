Нефть подрывает усилия рубля

В первой половине торгов вторника российская валюта уверенно укреплялась, демонстративно игнорируя «кремлевский доклад», который, впрочем, не содержал ничего неожиданного или шокирующего для рынков. Но после полудня рубль резко развернулся и по итогам дня ушел в «минус» против обеих иностранных валют. Пара доллар/рубль, которая падала под отметку 56 руб., закрылась вблизи сессионных максимумов на уровне 56,34 руб. Евро/рубль вплотную подошла к отметке 70 руб., отметив 2-месячные максимумы.

Наша валюта стойко перенесла публикацию нового санкционного списка, в который вошли 210 российских чиновников и бизнесменов. Но в ситуацию вмешались другие факторы, которые помешали возобновлению роста рубля. Прежде всего, это падение котировок нефти. Brent сползла к минимумам в районе отметки 68 и осталась под давлением на фоне резко возросших опасений относительно наращивания активности на сланцевых месторождениях США. Масла в огонь подлил доллар, который хотя и снова оказался под давлением на международном рынке, но все же пытался избавиться от продавцов. Добавим сюда уход со сцены налогового периода, который нивелировал эффект от интервенций Минфина, и мы получаем негативную картину по рублю.

В краткосрочной перспективе многое будет зависеть от поведения Brent, которое в свою очередь завязано на статистике от Минэнерго. Если отчет подтвердит страхи трейдеров и отразит рост запасов и добычи углеводородов, актив рискует впервые за три недели уйти под отметку 68, что психологически надавит на российскую валюту. Если доходность трежерис продолжит расти, это снова поддержит доллар. В этом случае пара способна взобраться выше области 56,50 руб. Далее, уже в четверг, ориентиром для котировок будут служить итоги заседания Федрезерва, которое завершится сегодня вечером.







Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс











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