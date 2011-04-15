Трамп никого не впечатлил, ждем ФРС

Американские фондовые площадки преимущественно просели под давлением роста доходности 10-летних трежерис, увлекая за собой азиатские индексы, которые по итогам сессии показали разнонаправленную и неуверенную динамику. Японский Nikkei снизился на 0,83%, растеряв ранее набранные очки. Локально местных инвесторов расстроил китайский производственный PMI, который замедлил рост сильнее прогнозов, хотя остался выше «водораздела» 50 пунктов. С учетом такого внешнего фона у российских индексов, которые закрылись в небольшом «минусе» накануне, немного шансов на рост, хотя умеренная поддержка может прийти из сырьевого сегмента, где котировки нефти восстанавливаются после распродаж.

Сегодня в Азии баррель Brent тестировал отметку 68 впервые с 9 января в ответ на удручающую статистику API. Отчет отразил рост запасов сырой нефти сразу на 3,2 млн баррелей после 10 недель сокращения. Запасы бензина также продемонстрировали приличный рост, на 2,7 млн баррелей. Негатива добавила Exxton, которая сообщила, что в 2025 году планирует нарастить добычу в Пермском бассейне до 600 тыс. баррелей в сутки. Это усилило опасения участников рынка по поводу новой волны роста активности сланцевых производителей США. Улучшить краткосрочные перспективы котировок может сегодняшний отчет Минэнерго, если отразит более скромный рост запасов энергоносителей, нежели оценка API.

Речь Трампа в рамках его первого ежегодного послания конгрессу не впечатлила ни фондовые рынки, ни доллар, который продолжает бесславное падение. С января индекс USD подешевел более чем на 3% и продолжает продаваться на попытках восстановления, оставаясь в русле медвежьего тренда. Президент призвал конгресс разработать план по инфраструктуре, но никаких деталей по этому вопросу не представил. При этом выступление не обошлось без нотки протекционизма – Трамп заявил, что Россия и Китай бросают вызов интересам, экономике и ценностям Америки, что закономерно не вызвало в рядах инвесторов желания рисковать.

Сегодняшний день будет насыщенным в плане экономических отчетов и событий. В еврозоне основное внимание будет направлено на данные по инфляции, особенно после вчерашних слабых показателей из Германии. В Штатах заявлен отчет по рынку труда ADP, но главным событием станет оглашение итогов заседания ФРС, последнего под руководством Дж. Йеллен. Участники рынка не ждут многого от регулятора, но по традиции будут внимательно следить за риторикой монетарных властей, пытаясь уловить любые сигналы о перспективах дальнейшего повышения ставки.







Сергей Мельников, главный аналитик GLOBAL FX











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