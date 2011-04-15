Индекс МосБиржи проведет торги среды в границах 2255-2275 пунктов

Российский фондовый рынок в среду начал торги снижением. К настоящему времени ведущие рыночные индексы отступают в среднем на 0,4%. В лидерах продаж фигурируют бумаги «Сургутнефтегаза» и энергетической компании «Энел Россия». В зеленой зоне торгуются бумаги «Акрона» и промышленного холдинга «Мечел».

Внешняя конъюнктура к сегодняшней сессии сложилась отрицательной. Американские рынки завершили предыдущие торги заметными продажами. Фьючерс на индекс S&P на премаркете восстанавливается. Нефть утром дешевеет. Баррель североморского сырья Brent торгуется по $68,18 (-0,5%). Отчет Американского института нефти подтвердил наметившийся ранее рост запасов черного золота, что и стало для сырьевого сектора поводом для продаж.

Пара евро/доллар утром торгуется с небольшим подъемом. Основные движения идут около отметки 1,2440. Инвесторы ждут вечера, когда Федеральная резервная система США объявит свои решения по процентной ставке. Это будет финальное для Джанет Йеллен заседании ФРС, позже ее сменит на посту руководителя Федрезерва Джером Пауэлл.

Российский рубль начал среду разнонаправленными колебаниями в парах с иностранными валютами. Доллар США торгуется по 56,25 руб. (-0,2%). Вероятный коридор торгов для пары доллар/рубль на сегодня составляет 56,05-56,85 руб., а для пары евро/рубль - 69,75-70,35 руб.

Индекс МосБиржи явно тянет в сторону новой поддержки на уровне 2260 пунктов. При ее пробое откроется дорога в область 2245-2250 пунктов. Вероятный диапазон торгов для индекса МосБиржи на сегодня составляет 2255-2275 пунктов.

По информации из деловых кругов, переизбрание президентом Чехии Милоша Земана на фоне почти триумфального возвращения «друга Путина» Сильвио Берлускони в политику Италии отражает формирование новой европейской реальности. Союз с США и российская угроза больше не являются абсолютными приоритетами. Этим же фактором объясняются обострение отношений между Киевом и Варшавой, а также антитрамповские демарши Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона на форуме в Давосе. Новый расклад сил объективно усиливает позиции «Газпрома» на европейском рынке, в том числе на переговорах с Киевом относительно украинского газового транзита. В среднесрочной перспективе можно ожидать серьезного ослабления антироссийских санкций, а также торговых войн между США и Европой. Ставка Трампа на слабый доллар и рост экспорта вряд ли обрадует европейских партнеров Вашингтона.

Сегодня вечером международные торговые площадки может потрясти. В среду, 31 января, состоится первое в этом году заседание ФРС США. Его итоги позволят спекулянтам выстроить свои планы на будущее. Процентная ставка вряд ли будет изменена, а вот риторика будет иметь важное значение. В первую очередь спекулянтов интересуют темпы сокращения баланса и оценка текущей экономической ситуации регулятором. В зависимости от того, как ФРС оценивает сегодняшнюю ситуацию в экономике США, и будет выстраиваться ее дальнейшая политика.

Выступление Дональда Трампа перед Конгрессом состоялось после закрытия американских торговых площадок, что дает шанс на интересное открытие рынка в среду. Участники торгов будут внимательно прорабатывать слова Трампа, делать выводы и вносить изменения в свои стратегии. В целом, президент США не заявил ничего экстраординарного, лишь подтвердил, что Америка будет придерживаться текущего политического курса, а ее экономика претерпит ряд изменений, направленных на снижение безработицы и поддержку бизнеса.

В России заседания советов директоров проведут «Кубаньэнерго» и «Сургутнефтегаз».

Утром Китай представил индекс деловой активности в производственном и непроизводственном секторах, который составил 51,3 и 55,3 пункта соответственно. Деловая активность в производственном секторе снизилась по итогам января, а в сфере услуг - выросла. Австралия опубликовала статистику по инфляции за IV квартал 2017 года, зафиксировав рост с 1,8% до 1,9% в годовом выражении. Далее будет опубликована статистика по инфляции в ЕС, данные по безработице в Германии и по количеству занятых в несельскохозяйственном секторе в США. Канада обнародует темпы роста ВВП за ноябрь 2017 года.



Александр Разуваев, директор аналитического департамента Альпари











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