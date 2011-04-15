Доллар вернется выше 63 руб.

В минувшую пятницу рубль показал разнонаправленную динамику, укрепившись в паре с евро и снизившись против евро. Такое поведение «россиянина» отражало внешнюю конъюнктуру, где евро резко подскочил на договоренности ЕС по миграционной политике, надавив на американскую валюту. По итогам сессии пара доллар/рубль ушла под отметку 63 руб., а евро/рубль вернулась выше 73 руб.



Рубль в большей степени находится под влиянием внешних сигналов, послушно следуя «инструкциям» с международного рынка форекс. Нефть при этом оказывает второстепенное влияние на самочувствие нашей валюты. Доллар, несмотря на локальное отступление, остается на высоких и довольно прочных позициях в среднесрочной перспективе благодаря неплохим экономическим показателям, оправдывающим дальнейшее повышение ставки ФРС. Ситуация на рынке черного золота говорит в пользу высоких цен, но в целом нестабильная.



Этим утром котировки нефти резко скорректировались от максимумов неподалеку от отметки 80, достигнутых в пятницу. Трамп взбудоражил рынки, написав в твиттере о готовности саудитов нарастить добычу на 2 млн баррелей в сутки. Несмотря на то, что позднее эта информация была опровергнута – речь шла о свободных мощностях королевства – цены скорректировались, в том числе из-за близости важного психологического уровня. Тем временем доллар снова подрастает на форексе, что вкупе с фиксацией прибыли по Brent обусловит снижение рубля на открытии торгов в понедельник. В первой половине дня доллар с легкостью вернется выше уровня 63 руб. и, скорее всего, будет оставаться под давлением в течение сессии.





Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекc





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