Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

02.07.2018

Доллар вернется выше 63 руб.

В минувшую пятницу рубль показал разнонаправленную динамику, укрепившись в паре с евро и снизившись против евро. Такое поведение «россиянина» отражало внешнюю конъюнктуру, где евро резко подскочил на договоренности ЕС по миграционной политике, надавив на американскую валюту. По итогам сессии пара доллар/рубль ушла под отметку 63 руб., а евро/рубль вернулась выше 73 руб.

Рубль в большей степени находится под влиянием внешних сигналов, послушно следуя «инструкциям» с международного рынка форекс. Нефть при этом оказывает второстепенное влияние на самочувствие нашей валюты. Доллар, несмотря на локальное отступление, остается на высоких и довольно прочных позициях в среднесрочной перспективе благодаря неплохим экономическим показателям, оправдывающим дальнейшее повышение ставки ФРС. Ситуация на рынке черного золота говорит в пользу высоких цен, но в целом нестабильная.

Этим утром котировки нефти резко скорректировались от максимумов неподалеку от отметки 80, достигнутых в пятницу. Трамп взбудоражил рынки, написав в твиттере о готовности саудитов нарастить добычу на 2 млн баррелей в сутки. Несмотря на то, что позднее эта информация была опровергнута – речь шла о свободных мощностях королевства – цены скорректировались, в том числе из-за близости важного психологического уровня. Тем временем доллар снова подрастает на форексе, что вкупе с фиксацией прибыли по Brent обусловит снижение рубля на открытии торгов в понедельник. В первой половине дня доллар с легкостью вернется выше уровня 63 руб. и, скорее всего, будет оставаться под давлением в течение сессии.


Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекc


В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.


Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100