Индекс Мосбиржи пойдет на штурм сопротивления 2322

Российский рынок акций вырос вчера на процент на в общем-то умеренно-негативном внешнем фоне. Складывается ощущение, что рост вызван прежде всего притоком денег на рынок в ожидании положительных итогов встречи Трампа с Путиным. Помогло подъему котировок и процентное падение рубля.



Сегодня с утра внешний фон позитивен: фьючерсы на американские индексы в легком плюсе, 0,5% прибавляет нефть из-за очередных нарушений поставок сырья из Ливии. Все это говорит об открытии российского рынка акций на 0,2-0,4 процента выше вчерашнего закрытия.



Однако продолжение роста не очевидно. Индекс Мосбиржи подошел к мощному сопротивлению на уровне 2322 пункта, пробитие которого открывает дорогу на исторические максимумы. Поскольку особых позитивных новостей нет, для похода выше нужны свежие деньги. Если они появятся на рынке, ближе к концу недели основной рублевый индикатор отечественного рынка сможет переписать максимумы. На данный момент очень трудно прогнозировать, чем закончится попытка протестировать данную отметку.



Вчерашнее падение рубля на 1% к доллару нам кажется неоправданно большим и мало связанным со снижением котировок нефти. Из-за растущей нефти внешний фон для российской валюты сегодня на открытии торгов умеренно-позитивный и мы ждем возвращения рубля ближе к отметке 63 руб за доллар.



Рекомендуем обратить внимание на золото, которое сейчас торгуется ниже сильной поддержки 1250 долл за унцию. Пока такое движение нельзя назвать пробитием поддержки – котировки вполне в состоянии вернуться выше значимого уровня. Если раньше золото падало в основном из-за укрепления доллара, то последние дни происходит снижение котировок и при стабильном долларе. Практически безоткатное падение наблюдается с 15 июня, и сейчас хорошая возможность купить золото в расчете как на спекулятивный отскок, так и со среднесрочной целью 1305 долларов за тройскую унцию.







Аналитик АЛОР БРОКЕР Алексей Антонов





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