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03.07.2018

Нефть и рубль корректируются вверх, Ливия помогает

Цена на нефть (сентябрьский фьючерс) к 13.27 мск 3 июля повышалась на 1% до 78,09 доллара за баррель сорта Brent.
Рынок «черного золота» корректируется вверх после провала накануне более чем на 2%. Поддержка приходит от ливийских новостей, где Национальная нефтяная компания Ливии объявила форс-мажор из-за блокировки отгрузки сырья из портов Зуетине и Хариге. В этой связи добыча нефти в Ливии может рухнуть на 850 тысяч баррелей в сутки, если блокада восточных портов продолжится.

Кроме того, главы Минэнерго РФ и Саудовской Аравии обсудили по телефону ситуацию на рынке нефти, договорились продолжить координацию действий, а также обсудили планы своих стран в свете цели ОПЕК+ увеличить добычу нефти на 1 миллион баррелей в сутки. Разговор состоялся, видимо, для «сверки часов» после скандального твитта Трампа о якобы имеющейся договоренности с саудитами о повышении производства нефти на 2 миллиона баррелей в день.
Рубль во вторник также пытается корректироваться вверх, хотя эти попытки малоактивны на фоне сохраняющихся инфляционных рисков и настороженного отношения инвесторов к рисковым активам.
Курс доллара к 13.19 мск снижался на 0,3% до 63,24 рубля, евро — на 0,1% до 73,72 рубля.

До конца дня американская валюта будет колебаться в диапазоне 62,7-63,7 рубля, евро – в коридоре 73,1-74,3 рубля.


Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club




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