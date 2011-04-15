Рубль попытается отправить доллар под отметку 63 руб.

На торгах вторника российская валюта немного укрепила позиции против доллара. Значимых внутренних факторов за этим не стояло – скорее, роль сыграло общее улучшение настроений в сегменте рисковых активов, а также ослабление «американца» на форексе. По итогам сессии пара доллар/рубль обосновалась в районе 63,20 руб., удержавшись над уровнем 63 руб.



Доллар отступил в парах с основными валютами отчасти по причине фиксации прибыли перед празднованием Дня независимости в США, из-за которого сегодня ликвидность на международных рынках обещает быть довольно низкой. Ситуация на рынке нефти, где присутствует неопределенность, не оказывает ощутимого влияния на курс нашей валюты, хотя высокие котировки в целом оказывают определенную поддержку рублю. С технической точки зрения, доллар цепляется за уровень 63 руб., который препятствует более внятному восстановлению «деревянного».



В краткосрочной перспективе рубль продолжит отталкиваться от настроений по доллару, который утра в среду торгуется под небольшим давлением. Также на курс российской валюты повлияет оглашение Минфином объема июльских интервенций, который обещает быть еще выше предыдущего рекорда. Определенное влияние на позиции рубля окажут и результаты сегодняшнего аукциона Минфина, на котором ведомство планирует разместить бумаги на 30 млрд рублей. Если спрос превысит предложение, а на рынке нефти обойдется без нового приступа фиксации прибыли, сегодня у рубля будет шанс отправить доллар под отметку 63 руб., хотя в целом диапазоны будут ограниченными.





Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекc







В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.