Падающая нефть развернула рынок

Во вторник рост сменился падением. На положительной территории закрепились бумаги Аэрофлота (+2,07%), сегодня по ним закрывается реестр на дивиденд. Лидерами снижения без новостей стали бумаги X5 Retail (-4,17%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 63,50- 63,50. Поводом к коррекции стало снижение цены на нефть до $77,25.



ЦБ ожидает приток инвесторов в ОФЗ. Доля нерезидентов этом году сократилась с 35 до 30%, что было вызвано заметным ослаблением рубля в апреле-мае. Но сейчас, по мнению замглавы ЦБ, ситуация стабилизировалась. При этом в ЦБ не исключают валютных шоков, что является в некоторой степени сюрпризом. По всей видимости, на отток в долгосрочном плане будет влиять рост доходности долларовых бумаг. Если пара USD/RUB достигнет отметки 66, то доля нерезидентов в ОФЗ, на мой взгляд, сократится до 25% или ниже, с сокращение позиций нерезидентов, в свою очередь, негативно повлияет на рубль.



Ожидаю боковую динамику. В США выходной, в связи с этим динамика внешних рынков не дает ориентиров. На локальном рынке в фокусе закрытие реестра Аэрофлота (+2,07%) на дивиденд (12,81 руб.). Ориентир по паре USD/RUB: диапазон 63,00-63,50. Ожидания по индексу Мосбиржи: 2300-2350 п.







Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»





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