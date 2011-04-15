На вчерашних торгах нефтяные котировки немного выросли. Главными факторами роста стали снижение запасов нефти в США, которое было вызвано простоем производственных мощностей, а также напряженность на Ближнем Востоке, где американские санкции угрожают иранскому экспорту. Наращивание добычи странами ОПЕК+ не компенсирует потери рынка. Если ситуация не стабилизируется, цена «черного золота», которая сейчас составляет 77$ за баррель марки Brent, продолжит свой рост.



Российская валюта очень сдержанно реагирует на рост нефтяных котировок. На утро четверга курс ЦБ составляет 63,23 рубля за доллар. В этом месяце снизится давление на рубль со стороны Минфина, который планирует выделить на покупку валюты с 6 июля по 6 августа 347,7 млрд руб., что на 32 млрд руб. меньше, чем в прошлом месяце. Также, поддержку отечественной валюте оказывает и приближающаяся встреча президентов России и США. В преддверии нее растет приток иностранного капитала. Но давление оказывает ужесточение монетарной политики мировыми Центробанками, а также разгорающееся торговое противостояние США с Китаем и ЕС. Ввиду всех факторов прогнозируемый курс российской валюты к концу недели составит 63-63,40 рубля за доллар.





Андрей Люшин, заместитель председателя правления Локо Банка







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