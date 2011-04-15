Фунт: Брекзит перевешивает монетарную политику

Британская валюта предпринимает дальнейшие попытки роста после отскока от минимумов в районе 1.3050 на прошлой неделе. GBPUSD постепенно пробирается к цели на отметке 1.32, тестируя 20-дневную скользящую среднюю.



В ходе сегодняшнего выступления глава Банка Англии дал довольно ястребиные комментарии на тему экономики и инфляции. Карни снова преуменьшил значимость ослабления британской экономики в первом квартале, связав замедление роста с временными и погодными факторами. Также председатель Центробанка в довольно оптимистичном ключе высказался на тему перспектив разгона инфляции, которая, по его словам, продолжит расти благодаря удорожанию энергоносителей.



Впрочем, фунт не смог получить полноценную поддержку от сигналов о перспективах дальнейшего и, возможно, более агрессивного ужесточения политики, поскольку игроки не забывают о развитии событий вокруг Брекзита и придают рискам с этого фронта большое значение. Главный переговорщик от Британии Дэвис выразил несогласие с новым таможенным планом премьера Мэй, назвав его попросту «нерабочим», и это в преддверии завтрашнего совещания кабинета министров, на котором им предстоит выработать единую позицию по Брекзиту.



В данном контексте фунт выглядит уязвимым и может возобновить снижение на любых признаков того, что власти страны не готовы прийти к консенсусу. Кроме того, риск для GBPUSD исходят от доллара, который может заручиться поддержкой Федрезерва и статистики по рынку труда.







Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ



В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.