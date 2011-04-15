Валютный и долговой рынки: Российский валютный рынок продолжает безыдейную диапазонную торговлю: пара USD/RUB консолидировалась в интервале 63.0-63.4 (63.1, -0.3%), EUR/RUB – 73.6-74.0 (73.8, б.и.). В долговом сегменте преобладают умеренно позитивные настроения, что отражается в снижении доходностей на 2-4 бп вдоль кривой ОФЗ.



Ключевое событие сегодня – публикация данных по российской инфляции за июнь (16:00 мск). Недельные данные свидетельствуют о замедлении показателя до 2.3% на фоне эффекта базы прошлого года из-за задержки урожая. Главный интерес представляет перенос повышения топливных цен на остальные товары расширенной корзины. Ограниченная недельная корзина товаров демонстрирует практически нулевой трансмиссионный эффект повышения цен на бензин, что не соответствует ожиданиям Банка России о дополнительном ускорении инфляции на 0.2-0.4 пп. Подтверждение тенденции будет положительным знаком для регулятора и станет первым сигналом о возможном смягчении риторики уже в 3к’18.



Мировые рынки: Опубликованный вчера протокол июньского заседания ФРС добавил мало новых красок к видению монетарной политики американским регулятором. Повышение долларовых процентных ставок продолжится в ближайшее время. При этом, отмечаются риски как для ускорения инфляции (тарифы, насыщение рынка труда), так и для замедления динамики цен (политическая неопределенность в Европе).



Сегодня внимание будет приковано к июньской порции данных по рынку труда США. Консенсус рыночных аналитиков, включая экономистов Societe Generale, предполагает, что аномальная крепость статистики сохранится: в июне число рабочих мест вне с/х сектора должно вырасти на 195 тыс. (SGe: +205 тыс.), а почасовая заработная плата – прибавить 0.3% м/м.



Более интересными, однако, представляются аналогичные релизы в ближайшие месяцы и то, с какой скоростью на них будут влиять торговые прения между крупнейшими экономиками мира. К слову, как раз сегодня вступила в силу первая порция американских тарифов на китайские товары объемом 34 млрд долл.





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