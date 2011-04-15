Нефть и рубль боятся торговых войн

Цена на нефть (сентябрьский фьючерс) в пятницу 6 июля к 14.42 терял с начала торгов 1,1% до 76,56 доллара за баррель сорта Brent.



Рынок "черного золота" снижается, отыгрывая неожиданный рост запасов нефти в США на прошлой неделе (на 1,2 миллиона баррелей при прогнозе снижения на 5,2 миллиона). Кроме того давления на рынок энергоресурсов добавляет ведение Америкой с 6 июля ввозных пошлин в размере 25% на импорт 818 наименований товаров из Китая. Объем стоимости облагаемой продукции равняется около 34 миллиарда долларов.



Рубль на фоне слабого рынка нефти умеренно снижается к основным резервным валютам. Риски торговых войн давят на все валюты emerging markets и рубль, в частности. Рыночная активность российских валютных торгов перед выходными невысока.

В целом же, курс доллара к 14.40 мск повышался с начала торгов на 0,2% до 63,22 рубля, евро - на 0,4% до 74,08 рубля. Рублевая цена барреля сорта Brent снизилась к отметке 4850.

До конца дня американская валюта будет колебаться в диапазоне 62,8-63,8 рубля, евро – в коридоре 73,5-74,7 рубля.





Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club



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