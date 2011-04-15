Новости из США вселили в инвесторов осторожный оптимизм

Рынок акций РФ закончил торги в пятницу на негативной территории на волне надежд инвесторов, что торговые войны между США и их торговыми партнерами не окажут сильного негативного влияния на американскую экономику. Обнародованные данные из США показали заметное превалирование экспорта над импортом в последнее время и уменьшение отрицательного сальдо торгового баланса сильнее, чем это предполагалось.

В лидерах среди выросших в цене бумаг по итогам торгов были акции

компаний нефтехимического (+1,98%), машиностроительного (+0,87%) и потребительского (+0,69%) секторов.

Индекс ММВБ к концу торгов снизился на 0,06% и закрылся на отметке 2345.38 пунктов. Индекс РТС вырос на 0,16% и остановился на уровне 1173.47 пункта на волне повышения курса рубля к доллару США и его снижения к евро.

Цены на сырую нефть к концу торгов в РФ торговались разнонаправленно. В центре внимания рынка по-прежнему остается решение РФ и Саудовской Аравии увеличить добычу сырой нефти, а также не вполне ясная ситуация вокруг последствий торговых войн. Котировки нефти марки Brent к концу торгов в России снизились на 0,23%, до 77,21 долларов за баррель. Цена на нефть западно-техасской марки WTI, наоборот, подскочила на 1,22%, до 73,83 долларов за баррель.

На валютном рынке рубль торговался разнонаправленно по отношению к доллару США и евро. Привлекательность доллара США снизилась из-за уменьшения опасений за ситуацию в американской экономике. Пара доллар США/рубль со сроком расчётов «завтра» к завершению торговой сессии упала на 0,31%, до 62,91 рублей за доллар. Пара евро/рубль со сроком расчётов «завтра» выросла на 0,18%, до 73,92 рублей за евро.

Мы считаем, что позитив на рынке акций РФ продолжит носить локальный спекулятивный характер. Похоже, что некоторые инвесторы активно покупают российский рынок на его просадках, считая, что он не так сильно пострадает от торговых войн, пока цены на сырую нефть остаются у достигнутых ранее максимальных значений.







Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital









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