Рубль не будет делать резких движений перед встречей Путина и Трампа

В пятницу, 6 июля, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара по расчётам «на завтра» понизился на 14 коп. (-0,23%), до 62,97 руб., курс евро повысился на 21 коп. (+0,29%), до 74,00 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $2,5 млрд (+10,8%), а в паре евро/рубль – 442,2 млн евро (+8,26%).

Банк России с 7 июля установил официальный курс доллара США к рублю на отметке 63,1216 руб., что ниже предыдущего закрытия на 13,88 коп. Официальный курс евро к рублю был зафиксирован на уровне 73,9028 руб. По сравнению с предыдущим значением курс понизился на 6,13 коп.

Рубль закрылся к иностранным валютам разнонаправленно. Он укрепился к доллару США и подешевел к евро после выхода американской статистики по рынку труда. Торговая война между США и Китаем оказала умеренное давление на российскую национальную валюту.

В пятницу курс доллара снизился по всему рынку Форекс, несмотря на увеличение числа рабочих мест в американской экономике и пересмотр данных за апрель и май в сторону увеличения. Инвесторы и трейдеры обратили внимание на рост безработицы и замедление темпов повышения зарплат. Последний показатель воспринимается ими как сигнал ослабления инфляционного давления, который может заставить ФРС США взять паузу в повышении ставок.

Дополнительную поддержку рублю на американской сессии оказала дорожающая нефть. Цена на Brent восстановилась с $76,35 до $77,28 за баррель. В понедельник на торгах в Азии рост продолжился до $77,49 (+0,51) за бочку.

Пара доллар/рубль вряд ли далеко отойдет от 63 руб. в преддверии встречи глав России и США в Хельсинки 16 июля. Участники рынка ожидают от встречи потепления отношений между двумя странами, поэтому её ожидания будут удерживать рубль от ослабления.

На текущей неделе курс доллара сохранит боковую динамику в диапазоне 62,20 –64,00 руб., а для курса евро актуален ценовой диапазон 72,90 – 74,30 руб.







Владислав Антонов, аналитик Альпари







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