Интерес к риску на подъеме, рубль пользуется ослаблением доллара

Начало новой торговой недели на мировых площадках ознаменовалось укреплением интереса к риску и дальнейшим снижением доллара по всему спектру рынка. Инвесторы пока оставили волнения по поводу торговой войны и ее последствий на заднем плане, воодушевившись пятничными данными по американскому рынку труда, которые указали на отсутствие необходимости ускорять темпы ужесточения монетарной политики ФРС в силу вялого роста зарплат. Если заявленные на эту неделю показатели инфляции в Штатах тоже разочаруют, доллар рискует продолжить отступление.

Вслед за азиатскими площадками, на старте сессии выросли европейские индексы. Российский рынок последовал примеру иностранных коллег и прилично растет в первый час торгов понедельника. Индекс МосБиржи и РТС повышаются в среднем на 0,8%, в том числе благодаря бычьему уклону в сырьевом сегменте, где котировки Brent удерживаются над уровнем 77. Впрочем, отметка 78 пока выглядит недоступной для быков, которые испытывают дефицит позитивных драйверов. В таких условиях ценам необходимо сохранить хотя бы минимальный восходящий уклон и воздержаться от коррекции под отметку 77.

Рубль продолжает восстановление, пользуясь уязвимостью «американца», который с утра коснулся июльских минимумов в районе 62,78 руб. Однако потенциал дальнейшего укрепления нашей валюты выглядит ограниченным, поскольку игроки соблюдают осторожность в ожидании встречи лидеров России и США, которая состоится в следующий понедельник. Так, в ближайшие дни «деревянный» будет стараться удержаться на плаву благодаря оптимистичным ожиданиям, однако в случае возобновления спроса на доллар и неспособности нефти развить восходящий импульс уступит «американцу» отметку 63 руб.







Натан Ламберт, руководитель департамента аналитики Global FX

















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