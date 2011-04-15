Рынок нефти подпитывается страхами

На рынке нефти сохраняются опасения по поводу дефицита предложения, которые подталкивают котировки вверх и оказывают поддержку ценам на попытках развития медвежьей коррекции. Накануне Brent смогла прорваться выше уровня 78 и закрылась над психологической отметкой, расчищая себе путь к 80.

В сырьевом сегменте все сильнее страхи по поводу того, что перебои в поставках, помимо текущих, приведут к сокращению резервов и задействованию последних свободных производственных мощностей на глобальном уровне. К слову, новый виток спроса на нефть обусловлен сообщениям о забастовке норвежских нефтяников – сотни рабочих с нефтяных установок грозятся устроить забастовку из-за разногласий с работодателями по заработной плате.

С утра котировки Brent уже достигли области 78,70, целясь на следующий уровень 79. Действующие на данный момент факторы способны поддержать подъем цен к прежним максимумам, однако сдерживающим фактором выступает поведение Трампа, который отпугивает покупателей своими неоднозначными твитами.

В краткосрочной перспективе рынок также будет ждать данных из США по запасам и добыче, которая могла возобновить рост на прошлой неделе, судя по восстановлению числа буровых на 5 единиц. Впрочем, цены вряд ли покажут существенную реакцию на поведение Brent, которая остается на крепких уровнях.







Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ











В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.