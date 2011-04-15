Рынки нацелены на рост

Во вторник 10 июля внешний фон остается умеренно позитивным. Азиатские фондовые индексы продвинулись вперед. Перед этим американские фондовые бенчмарки подтянулись наверх.

Торговый конфликт между США и КНР, а также все, что с ним связано, в отсутствие новостей об эскалации отошли на второй план. Инвесторы сфокусировались на отчетностях, макростатистике, ожидая положительной динамики показателей. Также участники рынков готовятся к новым заявлениям президента Дональда Трампа, который едет в Европу. На 16 июля запланирована встреча Трампа и президента РФ Владимира Путина в Хельсинки, что говорит о снижении геополитической напряженности между странами. Таким образом, российский рынок акций остается при дополнительной поддержке. Следующая цель по индексу МосБиржи - 2400 п.

Между тем рубль вышел в диапазон 62.5-63 руб./$ в рамках общих тенденций в валютах развивающихся стран по отношению к доллару США. Тем не менее очень много факторов играет против значительного укрепления национальной валюты. Предположительно, около отметки 62 руб./$ рубль притормозит.







Анастасия Соснова,аналитик ИК "Фридом Финанс"







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