Рубль проигнорировал основные направления бюджетной политики

В понедельник, 9 июля, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара по расчётам «на завтра» понизился на 48 коп. (-0,77%), до 62,48 руб., курс евро – на 55 коп. (-0,74%), до 73,45 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $2,5 млрд (+8,00%), а в паре евро/рубль – 496,4 млн евро (+12,25%).

Банк России с 10 июля установил официальный курс доллара США к рублю на отметке 62,8338 руб., что ниже предыдущего закрытия на 28,78 коп. Официальный курс евро к рублю был зафиксирован на уровне 73,9365 руб. По сравнению с предыдущим значением курс повысился на 3,37 коп.

Российская валюта завершила торги в плюсе. Её укреплению против иностранных валют способствовали повышение нефтяных котировок, общее падение курса доллара в первой половине торгов, а также надежды на потепление отношений между Россией и США после встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки, которая запланирована на 16 июля.

Рубль никак не отреагировал на планы Минфина увеличить покупки валюты на внутреннем рынке с нефтегазовых доходов в 2019 – 2021 годах, что обозначено министерством как одно из основных направлений бюджетной политики. Может быть и правильно, что трейдеры проигнорировали трехлетний план, потому что неизвестно, сколько будет стоить нефть в 2019 году и тем более через три года.

Курс доллара к закрытию дня снизился до 62,42 руб., курс евро – до 73,30 руб. Пары остаются торговаться в своих диапазонах, в которых они находятся с мая месяца. На старших временных периодах (дневной и недельный) никаких изменений не произошло. И вряд ли что произойдет до 16 июля. Ожидаю, что в ближайшие дни курс доллара сохранит боковую динамику в диапазоне 62,20–64,00 руб. Для пары евро/рубль актуален ценовой диапазон 72,90 – 74,30 руб.







Владислав Антонов, аналитик Альпари







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