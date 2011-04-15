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10.07.2018

Рубль: дальнейшее восстановление под вопросом

Рубль неплохо подрос на торгах понедельника, существенно ускорив подъем в последние часы торгов. В итоге пара доллар/рубль, которая стартовала непосредственно под отметкой 63 руб., финишировала на минимумах текущего месяца в районе 62,50 руб.
Российская валюта воспользовалась общим повышением привлекательности рисковых активов. Частичная раскорреляция с нефтью усилила влияние фактора глобального отношения инвесторов к риску. На фоне торговых войн рубль стал чувствительнее реагировать на сигналы с этого фронта, хотя интервенции Минфина в рамках бюджетного правила несколько искажают его поведение, сдерживая потенциал роста валюты. Нефть же, несмотря на утрату былой связи между двумя активами, все же оказывает поддержку «россиянину».
Интерес к рублю подпитывается также в ожидании встреч Путина и Трампа. А вот история с очередным отравлением в Британии, которое снова приписывают России, пока не отразилась на курсе рубля. Однако если в сторону Москвы продолжат сыпаться обвинения из Лондона и мирового сообщества, в ближайшей перспективе это негативно отразится на дальнейших попытках восстановления рубля, тем более что к доллару, похоже, вернулись силы на форексе.



Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекc






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