Инвесторы взяли паузу, рубль продолжает довлеть над долларом

После невнятной динамики азиатских фондовых индексов, Европа открылась скромным ростом. Интерес к риску на мировых площадках сохраняется, но энтузиазма у инвесторов определенно поубавилось. Тема торговой войны пока отошла на задний план, а между тем в Британии назревает политический кризис, который рискует пошатнуть и без того ослабленные позиции премьер-министра Мэй. Если ситуация продолжит развиваться в негативном ключе, FTSE 100 и стерлинг окажутся под давлением.

Российские индексы стартовали с неоднозначным настроем. РТС попытался подрасти, но вскоре отправился на отрицательную территорию. Индекс МосБиржи теряет 0,3%. После вчерашнего подъема угасание импульса на ухудшении внешнего фона выглядит вполне логичным и списывается в стратегию фиксации прибыли. Если европейские бенчмарки не смогут закрепиться в зоне роста, понижательное давление на отечественные индексы может усилиться в ходе сегодняшней сессии.

Доллар привлек спрос под конец вчерашних торгов и сегодня торгуется практически без изменений в основных валютных парах. Рубль на открытии продолжил укрепление, отправив «американца» к новым июльским минимумам в районе 62,33 руб., откуда пара пытается развить восстановление. Позиции российской валюты укрепляются благодаря общему снижению привлекательности доллара, а также на фоне высоких цен на нефть. Brent стремится к отметке 79 на опасениях нехватки предложения и скудных свободных мощностей в мире. Сегодняшние данные API могут указать на сокращение запасов сырой нефти в США, что только усилит бычье давление на котировки.









Натан Ламберт, руководитель департамента аналитики Global FX









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