Рублю не дадут расти

Банк России провел опрос населения в июне, который показал рекордный за 9 лет обвал потребительских настроений. Россияне жалуются на «очень сильный» рост цен. При этом, что показательно, сами Россияне оценили инфляцию на уровне 10.6%, что почти в 5 раз выше официальной статистики Росстата. А индекс потребительских настроений упал до минимальных значений за последние 15 месяцев.

Тем временем, пока россияне продолжают пересчитывать копейки, Минфин планирует в 2019 - 2021 году направить на покупку валюты более 8.5 триллионов рублей. Скупка валюты станет второй по величине статьей расходов Федерального бюджета, после социальной политики. Минфин планирует изымать из оборота около 2/3 чистого притока валюты в страну. За счет этого, ведомство планирует снизить чувствительность рубля к динамике цен на нефть, а также, повысить конкурентоспособность российских сельхозпроизводителей и промышленных компаний, как на внутреннем, так и на внешнем рынке.

Политику Минфина и правительства в целом раскритиковал глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Экс-министр финансов, выступая в Госдуме, рассказал о том, как можно обойтись без повышения налогов в ближайшие годы. По его мнению, достаточно было бы всего лишь несколько смягчить то бюджетное правило, которые сейчас действует в России. Напомним, что сейчас Минфин направляет на покупку валюты в резервы всю ту прибыль, которую получает от продажи нефти выше 40 долларов за баррель. По мнению Алексея Кудрина, достаточно было бы увеличить данный порог до 45 долларов, и это позволило бы не повышать НДС в ближайшие 6 лет. Напомним, что ранее Госдума уже в первом чтении приняла закон о повышении НДС с 18% до 20%.

На этом фоне, курс доллара на московской бирже упал до минимальных значений с середины июня, до уровня 62 рубля 45 копеек. Евро торгуется на отметке 73 рубля 35 копеек. Индекс ММВБ вырос до 2365 пунктов. Котировки нефти марки Brent торгуются на отметке 78 долларов за баррель. Курс биткойна по данным портала CoinMarketCap располагается на отметке 6700 долларов.

Отсутствие внутренних драйверов для роста экономики, санкционной давление Запада и покупки валюты со стороны Минфина, скорей всего не дадут в ближайшие годы сколько-нибудь значительно вырасти курсу отечественной валюты.

В этих условиях мы сохраняем свои рекомендации по доллар/рублю. Мы считаем, что лето будет достаточно сложным для курса отечественной валюты. И скорей всего, ближе к второй половине лета мы начнем наблюдать снижение отечественной валюты. В этих условиях, текущую коррекцию на российском валютном рынке, мы рассматриваем как возможность покупки валюты на среднесрочную перспективу. Рекомендуем присматриваться к покупкам доллара на уровне 62 рубля. Прицел для роста к концу лета - началу осени 65-66 рублей.









Глеб Задоя, руководитель департамента аналитики компании "АНАЛИТИКА Онлайн"











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