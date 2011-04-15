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11.07.2018

На рынке нефти – переоценка рисков

Во вторник нефть Brent умеренно подорожала, достигнув в моменте отметки 79,50, хотя к концу торговых суток откатилась под отметку 79. Впрочем, на утренних торгах в среду котировки попали под давление и в моменте приближались к области 77,50. В целом цены остаются на высоких позициях, но игроки пока, похоже, не готовы проталкивать актив выше уровня 80.
Предлогом для недавней фиксации прибыли стали спекуляции на тему возможного смягчения позиции Вашингтона в контексте санкций в отношении Ирана. В частности, госсекретарь Помпео намекнул, что администрация рассмотрит запросы ряда стран, которые просят освобождения от запрета на покупку нефти у ближневосточной страны, которая снова окажется под санкциями в ноябре этого года. Переоценка рисков со стороны этого фактора привела к частичному выходу из длинных позиций в сырьевом сегменте.
Тем временем данные API указали на приличное сокращение запасов сырой нефти в США, которые упали на прошлой неделе почти на 7 млн баррелей. Снизились и запасы бензина, на 1,6 млн. Впрочем, игроки не спешат радоваться цифрам, решив дождаться официального отчета Минэнерго, который выйдет позднее сегодня.
Общая картина по-прежнему говорит в пользу удорожания актива, в том числе на фоне опасения по поводу перебоев с поставками из Ливии и Норвегии, в дополнение к масштабному сокращению добычи в Венесуэле и грядущим санкциям против Ирана.
С технической точки зрения, Brent важно удержаться над уровнем 77, чтобы продолжить попытки укрепления в направлении уровня 80. Ближайшее значимое сопротивление проходит в области отметки 79.



Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ





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