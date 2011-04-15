Во вторник на рынке продолжалось повышение, индекс РТС преодолел психологически важную отметку 1200 пунктов, по индексу МосБиржи был обновлен исторический максимум. Повышению способствовала благоприятная обстановка на рынке энергоносителей. Кроме того, фактором сокращения дисконта, с которым российские бумаги торгуются к западным аналогам, остается предстоящая 16 июля встреча президентов РФ и США (однако, надо заметить, что сам факт встречи во многом уже учтен в котировках, в то время как ее итоги пока не известны). В секторе высоколиквидных бумаг подорожали акции НЛМК (NLMK, +2.3%), Татнефти (TATN, +1.4%), Роснефти (ROSN, +1.2%), корпорации Алроса (ALRS, +1.0%), Сургутнефтегаза (SNGS, +1.0%). Лукойл (LKOH) подешевел на 2.2%, что объясняется закрытием реестра «под дивиденды» (130 руб. на акцию).

Во втором эшелоне продолжается повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции ДЭК (DVEC) подорожали на 14.5%, корпорации Иркут (IRKT) – на 8.6%, МГТС (MGTS) – на 6.7%.

Фондовые индексы США прибавили в пределах 0.6%, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются ниже уровней закрытия, зафиксированных во вторник. Европейские фондовые индексы закрылись в плюсе, по азиатским наметилась коррекция вниз.

Сегодня в начале торгов вероятна приостановка роста по индексу РТС из-за ухудшения внешнего фона. Администрация президента США, как сообщается, опубликовала список китайских товаров на сумму $200 млрд., в отношении которых может быть применен новый пакет ввозных пошлин. Китайская сторона ответила обещанием ответных мер. Признаки эскалации «торговой войны» вызвали коррекцию вниз по азиатским фондовым индексам и фьючерсам на фондовые индексы США и могут оказать давление на спрос на рынках акций в целом. С позиций технического анализа, возможен некоторый период коррекции-консолидации по индексу РТС после выхода к психологически важной отметке 1200 пунктов. На валютном рынке в начале торгов возможна приостановка снижения по паре доллар-рубль вблизи отметки 62.0 на фоне некоторого «охлаждения» интереса к валютам развивающихся экономик из-за усиления рисков, связанных с «торговой войной» между США и КНР.







Антон Старцев, ведущий аналитик компании «ОЛМА»











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