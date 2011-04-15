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11.07.2018

Акции и рубль могут сегодня взять паузу в росте

Российский рынок акций смог вчера переписать исторический максимум, но так и не закрепился на достигнутых высотах. С технической точки зрения рынок немного перегрет и нужно его коррекционное остужение. Кроме того, против рублевых цен на акции играл сильно укрепившийся рубль.
Сегодня с большой вероятностью и акции, и рубль возьмут паузу в росте. Формальным поводом для этого станет падающая на 0,7% нефть и «красная» с утра Азия, где идут распродажи на фоне усиления опасений введений со стороны США дополнительных пошлин на китайские товары.
Ожидаем, что сегодня на открытии торгов Индекс Мосбиржи и рубль потеряют около 0,3% ко вчерашнему закрытию. Если сегодня, по крайней мере в первой половине дня, рубль и акции коррекционно снизятся, это нормально и будет способствовать дальнейшему росту.
Поэтому открывать шорты по акциям очень рискованно: рынок сейчас как никогда силен и есть основания полагать, что он подпитывается притоком западного капитала. В любой момент рынок может развернуться и вновь пойти в рост. Например, негативные факторы может перевесить рост фондовой Америки, где инвесторы скупают акции в ожидании стартующего в пятницу сезона отчетности.
Мы считаем более оправданным докупать бумаги на просадках. Если повышающий тренд продолжится, то лучше рынка будут выглядеть прежде всего Сбербанк и «Норильский Никель».
Также неоправданно рисково выглядит лонг по паре доллар-рубль. Российская валюта сейчас вышла из краткосрочного боковика и все говорит о том, что пара доллар-рубль вошла в понижательный тренд, первой целью движения в котором является отметка 61,3.



Аналитик АЛОР БРОКЕР Алексей Антонов



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