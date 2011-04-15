Встреча Путина и Трампа для рубля стала важнее цен на нефть

В пятницу, 6 июля, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара по расчётам «на завтра» понизился на 75 коп. (-1,20%), до 61,73 руб., курс евро – на 89 коп. (-1,21%), до 72,56 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $3,5 млрд (+40,0%), а в паре евро/рубль – 471,0 млн евро (+0,22%).

Банк России с 11 июля установил официальный курс доллара США к рублю на отметке 62,4442 руб., что ниже предыдущего закрытия на 38,96 коп. Официальный курс евро к рублю был зафиксирован на уровне 73,9365 руб. По сравнению с предыдущим значением курс понизился на 58,95 коп.

На вчерашних торгах рубль отыграл у доллара и евро по 1,2%. Рубль усилил свои позиции по отношению к иностранным валютам на фоне роста нефтяных котировок и позитивных ожиданий от предстоящей встречи Владимира Путина и Дональда Трампа, которая запланирована на 16 июля. Она для рубля является ключевым событием текущей недели. Курс доллара снизился до 61,63 руб., курс евро – до 72,41 руб.

В среду, 11 июля, стоимость нефти снизилась на 1,7%, до $77,58. Резкое падение нефтяных котировок могла вызвать новость от Reuters. Агентство сообщило, со ссылкой на госсекретаря США Майка Помпео, что Штаты рассмотрят запросы ряда стран об освобождении их от запрета покупки иранской нефти после того, как в ноябре вступят в силу ограничительные меры против Ирана.

Для рубля падение цен на нефть, безусловно, негативный фактор, но предстоящая встреча глав России и США может на время вызвать раскорреляцию между котировками пары доллар/рубль и барреля Brent.

Курс доллара пробил поддержку на отметке 62,20 руб. Если цена сегодня не вернется к 62,50 руб. на фоне снижения цен на нефть, то возрастут риски упасть до 60,90 руб. за доллар США. Сейчас покупателям поддержку оказывает июньский минимум на отметке 61,96 руб. По евро в качестве целевого значения засветился уровень 72,10 руб. Если курс евро вновь поднимется выше 72,80 руб., то рост продолжится до 73,25 руб.







Владислав Антонов, аналитик Альпари







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